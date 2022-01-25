Выпускник гимназии из города Кимры полетит в космос в марте 2022 года

Впервые с 2000 года экипаж корабля будет состоять полностью из российских космонавтов:

Олег Артемьев

Денис Матвеев

Сергей Корсаков

Их ожидает полугодовая экспедиция на МКС и шесть-семь выходов в открытый космос.

Сейчас экипаж МКС-67 готовится к полету на тренажерах корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции, отрабатывая типовые, нештатные и аварийные ситуации. Помимо этого, в плане их подготовки − тренировки, связанные с выходами в отрытый космос, изучение научных экспериментов и многое другое.

Сергей Владимирович Корсаков родился 1 сентября 1984 года в городе Фрунзе (ныне — Бишкек) Киргизская ССР.

После окончания «Гимназии № 2» в городе Кимры Тверской области, поступил в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. В 2006 году, после окончания университета с отличием по специальности «Ракетные двигатели», получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент организации». Затем продолжил обучение в аспирантуре по тематике «Ракетные двигатели».

В 2012 году Сергей Корсаков принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. 8 октября 2012 года решением Межведомственной комиссии был допущен в числе 9 претендентов к прохождению общекосмической подготовки. 26 октября 2012 года назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».