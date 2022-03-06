В Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) начал работать "Женский комитет"

Женский комитет ОИЯИ был создан приказом Директора ОИЯИ в январе 2022 года и провел первое организационное собрание в феврале. В состав комитета вошли сотрудницы ряда лабораторий – ЛЯП, ЛФВЭ, ЛНФ, ЛИТ, и подразделений Института – Аппарата директора, Департаментов международного сотрудничества, научно-организационной деятельности, развития имущественного комплекса, кадров и делопроизводства, Управления социальной инфраструктурой. Членами Женского комитета стали представительницы землячеств Румынии, Польши, Казахстана.

В первую очередь Женский комитет призван содействовать дирекции Института в решении задач по поддержке женщин в науке. Здесь основной целью намечено обеспечение режима работы сотрудниц ОИЯИ, способствующего полному раскрытию их творческого потенциала, научному росту и продвижению в профессии. Кроме этого, комитет намерен вести работу по развитию комфортной социальной среды для всех сотрудников Института. Одной из своих приоритетных задач комитет обозначил создание Группы короткого пребывания для детей сотрудников ОИЯИ. Члены комитета договорились организовать ряд обучающих программ и курсов дополнительного образования, групп досуга, поддержку участия сотрудников в социально значимых проектах и мероприятиях и т.д. В приоритетах деятельности Женского комитета не только поддержка молодых родителей с детьми, но создание площадки для реализации различных проектов с привлечением сотрудниц разного возраста из всех лабораторий и подразделений Института. Первая инициатива в этом направлении – организация групп физического здоровья.

В числе ближайших шагов в марте уже запланировано несколько мероприятий. Так, 10 марта, с учетом непростой обстановки в мире, будет организована встреча с психологом, в рамках которой сотрудники Института смогут задать вопросы и побеседовать со специалистом в групповом формате или, при желании, на индивидуальной встрече. 13 марта в Библиотеке «Блохинка» будет проводиться ярмарка мастеров ОИЯИ «Встречаем весну вместе». Организаторы рассчитывают, что там сотрудники Института, занимающиеся рукоделием, смогут продемонстрировать образцы своего творчества, поделиться опытом и провести мастер-классы для посетителей. 24 марта также в «Блохинке» планируется проведение вечера музыкального творчества сотрудников ОИЯИ с участием солистов и музыкальных коллективов нашего Института. Все эти мероприятия призваны прежде всего дать основу для развития человеческих контактов, позволяющих сотрудникам чувствовать себя большой и дружной интернациональной семьей не только в рамках рабочего процесса, но и в повседневной жизни.

Женский комитет ОИЯИ приглашает активных и заинтересованных сотрудников высылать свои предложения по адресу: women@jinr.ru.

Напоминаем, что 11 февраля 2022 года в Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ стартовал медиапроект «Очаровательная наука». Поводом послужил Международный день женщин в науке.