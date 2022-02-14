В Дубне стартовал проект "Очаровательная наука"

понедельник, 14 февраля 2022 | 10:00
Пульс92
Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ начинает медиапроект «Очаровательная наука». Поводом послужил Международный день женщин в науке, который отмечается 11 февраля.
В нашей Лаборатории 19,4% научных сотрудников — женщины. Мы поговорили с некоторыми из них и узнали, сложно ли заниматься фундаментальной наукой, приходилось ли испытывать трудности в карьере, как наших героинь поддерживают родные и, вообще, женское ли это дело — наука.
На сайте ООН, в разделе, посвященном Дню женщин-ученых, отмечается, что «главными препятствиями для женщин в науке являются стереотипы и предубеждения в обществе». Героини нашего проекта размышляют и на эту тему и делятся со зрителями своим личным опытом.
Вдохновляющих примеров успешной работы женщин-ученых достаточно много. Показать эти примеры и рассказать о них — цель нашего проекта.
Сайт проекта: https://dlnp.jinr.ru/charmingscience/