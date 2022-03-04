Tor Browser - обход блокировок сайтов и социальных сетей

Преимущества
- Ваш провайдер и все, кто способен наблюдать за вашими подключениями, не смогут отслеживать ваши действия в сети, включая названия и адреса посещаемых сайтов.
- Владельцы сайтов и ваш провайдер не смогут вас идентифицировать (если только вы сами не представитесь). Вместо вашего реального IP-адреса они будут видеть адрес сети Tor.
- Tor Browser также не позволяет сайтам собирать ваши "следы" и идентифицировать вас по настройкам браузера.
К недостаткам использования можно отнести замедление работы.
Основные особенности
- Ввиду высокой популярности был выпущен для всех актуальных стационарных и мобильных платформ
- Является некоммерческим и существует на добровольные пожертвования, что позволяет ему быть максимально открытым для пользователей
- Является несколько модифицированной версией браузера Mozilla Firefox, что позволяет использовать те же расширения, коих множество
Принцип действия
Сам Tor Browser - это сборка обычного Mozilla Firefox ESR от проекта Tor, но в комплекте с программой-маршрутизатором, направляющей весь сетевой трафик браузера через Tor-сеть.
Tor – сеть виртуальных туннелей для повышения приватности и безопасности в интернете. Tor направляет ваш трафик через три сервера ("ретранслятора", "узла"), выбранные случайным способом из тысяч. Последний узел в цепочке называется выходным узлом и пересылает ваш трафик в открытый интернет. Три ключа – уровни шифрования между пользователем и каждым узлом.
Установка на компьютер
Скорее всего, скачать подходящий к вашей операционной системе установщик Tor с сайта группы разработчиков Tor Project не получится - он уже блокирован, но в Сети множество сайтов-добровольцев, где это можно сделать. К примеру: https://torrbrowser.ru/
- Скачиваем файл в папку на компьютер, кликаем по нему, выбираем папку для размещения файлов браузера
- По окончании установки запускаем Tor из ярлыка Start Tor Browser
- Нажимаем кнопку "Настроить"
- Ставим галочку "Tor запрещен в моей стране" и выбираем встроенный мост, к примеру obfs4 (если не получится соединиться - пробуйте другие)
- Жмем на "Соединиться" и через некоторое время вы в Сети
Приятного серфинга!