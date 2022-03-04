Tor Browser - обход блокировок сайтов и социальных сетей

Преимущества

Ваш провайдер и все, кто способен наблюдать за вашими подключениями, не смогут отслеживать ваши действия в сети, включая названия и адреса посещаемых сайтов.

Владельцы сайтов и ваш провайдер не смогут вас идентифицировать (если только вы сами не представитесь). Вместо вашего реального IP-адреса они будут видеть адрес сети Tor.

Tor Browser также не позволяет сайтам собирать ваши "следы" и идентифицировать вас по настройкам браузера.

К недостаткам использования можно отнести замедление работы.

Основные особенности

Ввиду высокой популярности был выпущен для всех актуальных стационарных и мобильных платформ Является некоммерческим и существует на добровольные пожертвования, что позволяет ему быть максимально открытым для пользователей Является несколько модифицированной версией браузера Mozilla Firefox, что позволяет использовать те же расширения, коих множество

Принцип действия

Сам Tor Browser - это сборка обычного Mozilla Firefox ESR от проекта Tor, но в комплекте с программой-маршрутизатором, направляющей весь сетевой трафик браузера через Tor-сеть.

Tor – сеть виртуальных туннелей для повышения приватности и безопасности в интернете. Tor направляет ваш трафик через три сервера ("ретранслятора", "узла"), выбранные случайным способом из тысяч. Последний узел в цепочке называется выходным узлом и пересылает ваш трафик в открытый интернет. Три ключа – уровни шифрования между пользователем и каждым узлом.

Установка на компьютер

Скорее всего, скачать подходящий к вашей операционной системе установщик Tor с сайта группы разработчиков Tor Project не получится - он уже блокирован, но в Сети множество сайтов-добровольцев, где это можно сделать. К примеру: https://torrbrowser.ru/

Скачиваем файл в папку на компьютер, кликаем по нему, выбираем папку для размещения файлов браузера По окончании установки запускаем Tor из ярлыка Start Tor Browser Нажимаем кнопку "Настроить" Ставим галочку "Tor запрещен в моей стране" и выбираем встроенный мост, к примеру obfs4 (если не получится соединиться - пробуйте другие) Жмем на "Соединиться" и через некоторое время вы в Сети

Приятного серфинга!