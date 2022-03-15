Отмена масочного режима в Подмосковье

вторник, 15 марта 2022 | 12:31    
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В Подмосковье c 15 марта отменили масочный режим и социальную дистанцию.

В Московской области отменены следующие ограничения:

  • ношение масок перестает быть обязательным;
  • отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях;
  • прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.
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