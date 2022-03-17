Египет выстраивает сотрудничество с учеными Дубны

четверг, 17 марта 2022 | 10:25    
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11 марта директор Национального исследовательского центра нанотехнологий (НИЦ) Университета Великобритании в Египте проф. Медхат Ибрагим в сопровождении Советника при дирекции Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ М. В. Фронтасьевой посетил химический факультет Московского государственного университета. Проф. Ибрагим выступает активным участником сотрудничества с Объединенным институтом и в настоящее время возглавляет со стороны Египта, страны-участницы Института, проходящую в ОИЯИ практику для египетских молодых ученых.
  • Медхат Ибрагим и М. Э. Зверева
  • Медхат Ибрагим и С. Н. Калмыков

Гостей познакомили с подразделениями кафедры аналитической химии и радиохимии. В беседе с деканом химфака, доктором химических наук, чл.-корр. РАН С. Н. Калмыковым и коллегами обсуждалась возможность совместных исследований в рамках трехстороннего сотрудничества между НИЦ в Каире, МГУ и ОИЯИ в области создания и изучения свойств новых наноматериалов.

Проф. Медхат Ибрагим поделился впечатлениями от посещения кафедр химфака с заместителем декана химического факультета МГУ по научной работе М. Э. Зверевой. Он отметил хорошую приборную оснащенность для проведения студенческих практикумов и исследовательских работ. На встрече было отмечено свободное владение английским языком молодых сотрудников кафедры аналитической химии, возглавляемой проф. М. А. Проскуриным, которые представили гостям свои научные работы.

Такое трехсторонее сотрудничество позволит эффективно использовать имеющиеся возможности России и Египта в целях совершенствования студенческого образования и реализации проектов, представляющих большой научный интерес.

Напоминаем, что 22 ноября 2021 года на заседании выездной сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований принято единогласное решение о повышении статуса Арабской Республики Египет до полноправного члена ОИЯИ.

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