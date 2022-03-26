ЦЕРН приостановила участие во всех мероприятиях с участием ОИЯИ

суббота, 26 марта 2022 | 12:02    
Новости
     171
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила участие своих ученых во всех мероприятиях с научно-исследовательскими институтами России и Белоруссии. Временно прекращено сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), который расположен в Дубне Московской области.

«Приостановить участие ученых ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных в РФ и Республике Беларусь, и, наоборот, приостановить или отменить все мероприятия, совместно организованные ЦЕРН и учреждениями, расположенными в России и Белоруссии»,— говорится в сообщении ЦЕРН.

ЦЕРН приостановила участие ученых в комитетах ОИЯИ, она отказалась от новых коллабораций с институтом. Кроме того, приостановлен статус наблюдателя ОИЯИ в ЦЕРН. Так организация отреагировала на военную операцию России на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что ЦЕРН приостановила статус страны-наблюдателя для России 8 марта. Организация выражала готовность исполнять все антироссийские санкции. Она выступала в поддержку российских ученых, которые высказались против военной операции.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
21.03.2022 | 13:31   
Новости
    49
На самом севере России открылся инфоцентр ОИЯИ (Дубна)
18 марта 2022 г. в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (САФУ) состоялось...
ОИЯИ | сотрудничество
23.03.2022 | 16:39   
Новости
    44
Ученые Дубны развивают сотрудничество с Новочеркасским политехническим университетом
22 марта 2022 года Объединенный институт посетила делегация Южно-Российского государственного политехнического...
ОИЯИ | сотрудничество
21.03.2022 | 15:24   
Новости
    74
О создании научно-образовательного центра ядерной медицины
В НИЦ "Курчатовский институт" – ИФВЭ (Протвино) под председательством М.В. Ковальчука прошло совещание об актуальных...
ОИЯИ | наука | медицина | сотрудничество