ЦЕРН приостановила участие во всех мероприятиях с участием ОИЯИ

«Приостановить участие ученых ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных в РФ и Республике Беларусь, и, наоборот, приостановить или отменить все мероприятия, совместно организованные ЦЕРН и учреждениями, расположенными в России и Белоруссии»,— говорится в сообщении ЦЕРН.

ЦЕРН приостановила участие ученых в комитетах ОИЯИ, она отказалась от новых коллабораций с институтом. Кроме того, приостановлен статус наблюдателя ОИЯИ в ЦЕРН. Так организация отреагировала на военную операцию России на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что ЦЕРН приостановила статус страны-наблюдателя для России 8 марта. Организация выражала готовность исполнять все антироссийские санкции. Она выступала в поддержку российских ученых, которые высказались против военной операции.