ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с российскими организациями

Как отмечается в сообщении, 23 государства — члена ЦЕРН осуждают проведение Россией специальной операции по защите Донбасса.

Совет ЦЕРН в ходе заседания постановил, что организация будет продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий, а статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления. Кроме того, ЦЕРН не будет участвовать в новых программах сотрудничества с Россией и ее институтами до дальнейшего уведомления, добавили в сообщении.

Подчеркивается также, что ЦЕРН будет соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.