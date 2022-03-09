ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с российскими организациями

среда, 09 марта 2022 | 00:12    
Новости
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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, говорится в заявлении ЦЕРН, распространенном во вторник, 8 марта, в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 23 государства — члена ЦЕРН осуждают проведение Россией специальной операции по защите Донбасса.

Совет ЦЕРН в ходе заседания постановил, что организация будет продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий, а статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления. Кроме того, ЦЕРН не будет участвовать в новых программах сотрудничества с Россией и ее институтами до дальнейшего уведомления, добавили в сообщении.

Подчеркивается также, что ЦЕРН будет соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.

Тэги: 
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