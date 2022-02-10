В университете «Дубна» прошел День открытых дверей базовых кафедр ОИЯИ

Преподаватели университета, студенты, выпускники и сотрудники института рассказали об особенностях обучения на базовых кафедрах, о проектах, экспериментах, открытиях института, о том, чем занимаются студенты университета в ОИЯИ и что их ждет после окончания вуза. Они помогли школьникам разобраться, чем физик-ядерщик отличается от физика-теоретика или биофизика, какое направление выбрать, если интересует BigData, где и над чем работают нанотехнологи и многое другое.

День открытых дверей показал будущим абитуриентам, чего можно добиться, обучаясь на базовых кафедрах, а именно совершать открытия и участвовать в разработках самого высокого уровня, вписывая свое имя в историю российской и мировой науки.

ОИЯИ с момента основания университета является его стратегическим партнером, порядка 500 выпускников разных годов обучения трудоустроены в ОИЯИ и более 600 человек в настоящее время проходят обучение на базовых кафедрах. А весной 2022 года планируется первый выпуск Международной инженерной школы университета, созданной в 2018 году для углубленной подготовки инженеров для участия в проектах ОИЯИ.

Базовые кафедры ОИЯИ в университете:

Кафедра ядерной физики (Лаборатория ядерных реакций и Лаборатория нейтронной физики).

Кафедра фундаментальных проблем физики микромира (Лаборатория теоретической физики).

Кафедра биофизики (Лаборатория радиационной биологии).

Кафедра распределенных информационно-вычислительных систем (Лаборатория информационных технологий).

Кафедра проектирования электроники для установок «мегасайнс» (Лаборатория физики высоких энергий).

Кафедра физико-технических систем (Лаборатория физики высоких энергий).

Кафедра нанотехнологий и новых материалов (Лаборатория ядерных реакций и Лаборатория нейтронной физики).

Напоминаем, что 8 февраля, в День российской науки, ОИЯИ присоединился к проекту «Наука в формате 360°» Российского научного фонда.