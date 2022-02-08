Приглашаем посетить виртуальные экскурсии по Объединенному институту (Дубна)

В формате видео-экскурсий на сайте 360.rscf.ru можно узнать об исследованиях, которые ведутся в ОИЯИ при поддержке грантов РНФ, а также познакомиться с учеными, которые в них участвуют.

В новом виртуальном туре проекта РНФ вы сможете заглянуть в лаборатории Института, посмотреть, как проходят сложные эксперименты, и познакомиться с учеными. Тур подготовлен в рамках масштабного мультимедийного проекта РНФ «Наука в формате 360°». Посетить лаборатории можно на специальном сайте, запущенном в "Год науки и технологий" при информационной поддержке Минобрнауки России.

Посетить виртуальную экскурсию

Проект Российского научного фонда «Наука в формате 360°» знакомит всех желающих с научными лабораториями ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России. Виртуальный тур представляет собой набор сферических панорамных снимков лабораторий. Туры позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и отдельные элементы комнат, знакомиться с ними при помощи текста, звука и видео. Такой формат дает возможность представить информацию наглядно и доступно.