Уроженец Кимр защитил титул чемпиона России по греко-римской борьбе

воскресенье, 06 февраля 2022 | 18:17    
Новости
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4 – 6 февраля в городе-музее Суздале Владимирской области проходил чемпионат России по греко-римской борьбе. Артур Саргсян второй год подряд поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Кроме 10 комплектов наград национальной пробы, на коврах спорткомплекса «Суздаль» разыгрывались путевки на чемпионат Европы, который планируется провести 4 – 10 апреля в венгерском Будапеште. ЧР-2022 собрал 350 сильнейших борцов из 54 регионов.

В субботу, 5 апреля, определились обладатели первых комплектов наград. В олимпийской категории до 97 кг на высшую ступень пьедестала почета, как и в прошлом году, поднялся 23-летний мастер спорта международного класса, уроженец города Кимры Тверская области Артур Саргсян.

На пути к вершине призового подиума воспитанник заслуженного тренера России Руслана Юсуфова с сухим счетом одолел четырех соперников. В 1/16 финала Саргсян одержал победу над Иваном Константиновым из Владимирской области со счетом 8:0 по очкам. В 1/8 финала досрочно выиграл 9:0 у Арама Астатуряна из Краснодарского края. А в четвертьфинале буквально  разгромил Карена Татевосова из Подмосковья – 11:0. В полуфинале взял верх со счетом 2:0 над Никитой Мельниковым из Красноярского края.

В финале, как и в прошлом году, он вновь встретился с 26-летний мастером спорта международного класса, призером чемпионата Европы и чемпионом России 2020 года Александром Головиным из Краснодарского края. Поединок за золото получился сверхтяжелым. Но Артур Саргсян действовал активнее своего соперника и вырвал победу со счетом 2:0 по очкам, а Головин так и не смог ничего противопоставить уроженцу Кимр.

Напоминаем, что Артур Саргсян родился в городе Кимры Тверской области, где и начал заниматься греко-римской борьбой под руководством Самвела Петросяна. Затем он тренировался в Твери под руководством заслуженного тренера России Руслана Юсуфова. С 2020 года Саргсян вместе с наставником Юсуфовым переехали во Владимир и представляют на соревнованиях Владимирскую область.

Тэги: 
Кимры
соревнования
соотечественники
Источник:
TveriSport
Автор:
Редакция Новостей
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