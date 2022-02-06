Уроженец Кимр защитил титул чемпиона России по греко-римской борьбе

Кроме 10 комплектов наград национальной пробы, на коврах спорткомплекса «Суздаль» разыгрывались путевки на чемпионат Европы, который планируется провести 4 – 10 апреля в венгерском Будапеште. ЧР-2022 собрал 350 сильнейших борцов из 54 регионов.

В субботу, 5 апреля, определились обладатели первых комплектов наград. В олимпийской категории до 97 кг на высшую ступень пьедестала почета, как и в прошлом году, поднялся 23-летний мастер спорта международного класса, уроженец города Кимры Тверская области Артур Саргсян.

На пути к вершине призового подиума воспитанник заслуженного тренера России Руслана Юсуфова с сухим счетом одолел четырех соперников. В 1/16 финала Саргсян одержал победу над Иваном Константиновым из Владимирской области со счетом 8:0 по очкам. В 1/8 финала досрочно выиграл 9:0 у Арама Астатуряна из Краснодарского края. А в четвертьфинале буквально разгромил Карена Татевосова из Подмосковья – 11:0. В полуфинале взял верх со счетом 2:0 над Никитой Мельниковым из Красноярского края.

В финале, как и в прошлом году, он вновь встретился с 26-летний мастером спорта международного класса, призером чемпионата Европы и чемпионом России 2020 года Александром Головиным из Краснодарского края. Поединок за золото получился сверхтяжелым. Но Артур Саргсян действовал активнее своего соперника и вырвал победу со счетом 2:0 по очкам, а Головин так и не смог ничего противопоставить уроженцу Кимр.

Напоминаем, что Артур Саргсян родился в городе Кимры Тверской области, где и начал заниматься греко-римской борьбой под руководством Самвела Петросяна. Затем он тренировался в Твери под руководством заслуженного тренера России Руслана Юсуфова. С 2020 года Саргсян вместе с наставником Юсуфовым переехали во Владимир и представляют на соревнованиях Владимирскую область.