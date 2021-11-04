+7,0°
Влажность: 90%
Давление: 753,1 мм

Борец из города Кимры стал двукратным победителем первенства мира

четверг, 04 ноября 2021 | 10:26    
Социум
     9
В финальном поединке Артур Саргсян за 2 минуты 7 секунд одолел Павла Глинчука из Беларуси.

3 ноября в Белграде (Сербия) на первенстве мира по спортивной борьбе среди молодежи до 23 лет завершился турнир борцов греко-римского стиля. В категории до 97 кг сборную России представлял 23-летний уроженец города Кимры (Тверская область) мастер спорта международного класса Артур Саргсян – ныне студент Владимирского государственного университета. Борьбой со сверстниками на сербском ковре воспитанник заслуженного тренера России Руслана Юсуфова завершал пока самый удачный сезон в своей спортивной карьере.

В январе Артур впервые завоевал титул чемпиона России. В мае второй раз поднялся на высшую ступень первенства Европы (U-23) (свое первое золото континентальной пробы он выиграл в 2018 году среди юниоров). В октябре дебютировал на чемпионате мира и с ходу стал призером, взяв бронзу.

В начале ноября на молодежном первенстве планеты в Белграде Саргсяну в весе до 97 кг противостояли 24 соперника из разных стран. Примечательно, что до этого Артур смог лишь однажды покорить высшую ступень мирового пьедестала почета. Было это уже в далеком 2015 году на главном международном турнире среди кадетов. Позднее в 2017- м и 2018-м годах становился соответственно серебряным и бронзовым призером среди юниоров.

На этот раз Артур Саргсян никому не дал усомниться в своем превосходстве, в пяти проведенных поединках он уступил соперникам лишь одно очко. Четыре схватки выиграл, что называется, за явным преимуществом.

В стартовой дуэли на сербском ковре тверской борец одолел Ондрея Банкома из Чехии со счетом 11:0 по очкам. В 1/8 финала с таким же разгромным результатом одержал победу на Николасом Бойкиным из США. Лишь в четвертьфинале в противостоянии с Микаилом Иосифидисом из Греции кимряку пришлось попотеть. В итоге ему удалось добиться успеха с разницей всего в два очка – 3:1. Это была, без сомнения, самая тяжелая схватка Артура в Белграде. Дальше уже никто не смог противостоять представителю России.

В полуфинале Саргсян более чем убедительно расправился с Маркусом Раггингером из Австрии (9:0). А в финале за первое место за 2 минуты 7 секунд доказал свое явное преимущество над Павлом Глинчуком из Республики Беларусь (9:0).

После того, как было объявлено имя победителя Артур с флагом России на плечах совершил по счастливому для себя ковру круг почета.

Вот такую красивую триумфальную точку Артур Саргсян поставил в самом пока успешном для себя спортивном сезоне 2021. Теперь уроженцу Кимр предстоит выступать только на турнирах среди мужчин и его основная задача – отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Добавим, на первенстве мира в Белграде российские борцы греко-римского стиля уверенно победили в  командном зачете, завоевав девять медалей: четыре золотые, серебряную и четыре бронзовые.

Тэги: 
соревнования
борьба
соотечественники
Источник:
TveriSport
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
Дмитрий Живоглядов
02.11.2021 | 12:14   
Социум
    23
Команда уроженца Дубны готовится к дерби со «Спартаком»
Московский «Локомотив», за который выступает уроженец Дубны Дмитрий Живоглядов, встретится в новом туре Российской...
спорт | футбол | соотечественники
01.11.2021 | 18:39   
Социум
    1059
«Икс Ред Групп» усовершенствовал разработку для обучения хирургов
Компания «Икс Ред Групп» приняла самое активное участие в работе X научно-практической конференции «Принципы и...
ОЭЗ Дубна | образование | технологии
02.11.2021 | 11:50   
Социум
    3
Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил заём компании «Промтех‑Дубна»
Компания «Промтех-Дубна» инвестирует свыше 330 млн рублей в создание производства серии коммуникационных и...
ОЭЗ Дубна | бизнес | технологии
Фото: Российский футбольный союз
03.11.2021 | 08:51   
Регион
    6
Кубок России по футболу: самый масштабный турнир в стране
Ежегодно в России проводится кубок страны по футболу среди отечественных клубов, как профессиональных, так и...
соревнования | спорт | футбол
Фото: Елена Пузынина
03.11.2021 | 09:44   
Социум
    24
Дубна заинтересована в развитии активного сотрудничества с Евроcоюзом
С таким подходом выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников на встрече с Послом ЕС в Российской Федерации Маркусом...
ОИЯИ | сотрудничество