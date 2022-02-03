Спасенного из полыньи на Канале имени Москвы лосенка выпустили в лес

четверг, 03 февраля 2022 | 19:02
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Молодую лосиху, которую спасли из ледяной воды, подлечили и выпустили в естественную среду обитания.
Напомним, несчастный случай произошел 27 января. Работники 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспаc» спасли молодую лосиху, которая провалилась в полынью на Канале имени Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского городского округа. Спасатели вытащили животное на берег и направили для лечения во всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Ветеринары подмосковного Минсельхоза провели клинический осмотр лосенка и поставили диагноз - переохлаждение.
«Ветеринарные врачи провели необходимые лечебные мероприятия. Состояние здоровья лося намного улучшилось, животное признано клинически здоровым и выпущено в лесной массив», - говорится в сообщении ведомства.