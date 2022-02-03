Спасенного из полыньи на Канале имени Москвы лосенка выпустили в лес

Напомним, несчастный случай произошел 27 января. Работники 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспаc» спасли молодую лосиху, которая провалилась в полынью на Канале имени Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского городского округа. Спасатели вытащили животное на берег и направили для лечения во всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Ветеринары подмосковного Минсельхоза провели клинический осмотр лосенка и поставили диагноз - переохлаждение.