Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лосенка, угодившего в полынью

пятница, 28 января 2022 | 12:00    
Новости
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В четверг, 27 января, работники 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспаc» спасли молодую лосиху, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского городского округа.

Старший смены 215-й пожарно-спасательной части Вадим Чернявский сообщил, что в единую службу спасения «Система-112» обратились неравнодушные местные жители, ставшие очевидцами того, как животное провалилось под лед и не может выбраться на поверхность водоема.

«Прибыв на место вызова, работники 215-й пожарно-спасательной части оценили обстановку и вызвали на помощь подмогу, так как силами дежурной смены одного подразделения справиться с весом лосихи не представлялось возможным», – рассказал старший смены.

Вадим Чернявский уточнил, что в ожидании подкрепления, один из спасателей, обмотав себя спасательной веревкой, направился к животному, теряющему силы в ледяной воде.

«Закрепив на лосихе трос, спасатели, вместе с прибывшими на помощь коллегами, вытянули бедолагу в безопасное место. Чтобы восстановить кровообращение, работники противопожарно-спасательной службы массировали замерзшее животное в течение часа. Как только лосиха пришла в себя, работники противопожарно-спасательной службы передали ее прибывшим егерям. Специалисты будут наблюдать за состоянием парнокопытного до полного его восстановления, после чего выпустят животное в естественную среду обитания», – заключил старший смены.

Напоминаем, что 15 января работники 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспаc» оказали помощь раненой сторожевой собаке.

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