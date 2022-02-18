Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП

Тренировка состоялась на 110-м километре автомобильной дороги А-108 в Сергиево-Посадском городском округе.

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что по тактическому замыслу учений в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-водитель.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы провели разведку, оградили место происшествия специальными конусами и отключили аккумуляторные батареи у поврежденного автомобиля во избежание возгорания. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали условную пострадавшую и, зафиксировав женщину на жестком щите, транспортировали ее в машину скорой медицинской помощи», - рассказал Александр Королев.

Учения прошли успешно, все участники справились с поставленными задачами. В ходе тренировки был отработан алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортным происшествием. Всего в учениях было задействовано 23 человека и 9 единиц техники.

Напоминаем, что 7 января спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали 26-летнего мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Селково на региональной трассе Р-104 городского округа Сергиев Посад.