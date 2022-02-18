Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП

пятница, 18 февраля 2022 | 13:58    
Новости
     5
В четверг, 17 февраля, работники 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи, полиции и дорожно-эксплуатирующей организации приняли участие в учениях по отработке действий при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Тренировка состоялась на 110-м километре автомобильной дороги А-108 в Сергиево-Посадском городском округе.

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что по тактическому замыслу учений в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-водитель.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы провели разведку, оградили место происшествия специальными конусами и отключили аккумуляторные батареи у поврежденного автомобиля во избежание возгорания. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали условную пострадавшую и, зафиксировав женщину на жестком щите, транспортировали ее в машину скорой медицинской помощи», - рассказал Александр Королев.

Учения прошли успешно, все участники справились с поставленными задачами. В ходе тренировки был отработан алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортным происшествием. Всего в учениях было задействовано 23 человека и 9 единиц техники.

Напоминаем, что 7 января спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали 26-летнего мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Селково на региональной трассе Р-104 городского округа Сергиев Посад.

Тэги: 
Мособлпожспас
учения
Читать Дубна.Ru в

 

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
16.02.2022 | 16:35   
Новости
    109
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным
Обсуждались вопросы дальнейшего развития муниципалитета, в частности, в сфере сельского хозяйства. Отдельное внимание...
Талдом | встреча | губернатор
14.02.2022 | 10:00   
Новости
    138
В Дубне стартовал проект "Очаровательная наука"
Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ начинает медиапроект «Очаровательная наука». Поводом послужил...
ОИЯИ | Очаровательная наука
17.02.2022 | 11:14   
Новости
    11
Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь можно с 14 лет
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин и оно вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Документ размещён...
закон | Госуслуги | молодежь