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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в ДТП

пятница, 07 января 2022 | 16:45    
Новости
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В пятницу, 7 января, спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали 26-летнего мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Селково на региональной трассе Р-104 городского округа Сергиев-Посад.

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что в результате лобового столкновения легковых автомобилей, водителя одной из машин зажало в салоне искореженными конструкциями.

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторы во избежание возгорания и, стабилизировав транспортное средство, с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину 1995 года рождения. Зафиксировав пострадавшего на специальном щите, работники противопожарно-спасательной службы передали молодого человека сотрудникам скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом бедра мужчина был госпитализирован. Водителю другого транспортного средства медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – рассказал Александр Королев.

Напоминаем, что 18 декабря 2021 года спасатели 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на 13-м километре автомобильной дороги А-107 в Дмитровском городском округе.

Тэги: 
Мособлпожспас
ДТП
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Автор:
Редакция Новостей
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