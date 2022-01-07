Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в ДТП

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что в результате лобового столкновения легковых автомобилей, водителя одной из машин зажало в салоне искореженными конструкциями.

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторы во избежание возгорания и, стабилизировав транспортное средство, с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину 1995 года рождения. Зафиксировав пострадавшего на специальном щите, работники противопожарно-спасательной службы передали молодого человека сотрудникам скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом бедра мужчина был госпитализирован. Водителю другого транспортного средства медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – рассказал Александр Королев.

Напоминаем, что 18 декабря 2021 года спасатели 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчину, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на 13-м километре автомобильной дороги А-107 в Дмитровском городском округе.