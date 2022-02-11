Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из зимнего леса молодого мужчину

пятница, 11 февраля 2022 | 13:33    
Новости
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В четверг, 10 февраля, спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива Сергиево Посадского городского округа мужчину, страдающего неврологическим заболеванием.

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что заблудился во время прогулки по лесу в районе поселка Реммаш.

«Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску, работая на отклик. Добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" помогли определить координаты потерявшегося, однако поисковые работы усложнялись тем, что молодой человек не ждал спасателей на одном месте, а все время перемещался по лесу. Спустя час работники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли заблудившегося. Мужчина замерз, но в медицинской помощи не нуждался»,– рассказал заместитель начальника подразделения.

Напоминаем, что 22 ноября спасатели 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива Сергиево-Посадского городского округа двоих мужчин, которые заблудились во время прогулки.

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