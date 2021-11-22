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Спасатели из Дубны вывели из леса заблудившихся мужчин

понедельник, 22 ноября 2021 | 17:40    
Новости
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В воскресенье, 22 ноября, спасатели 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива Сергиево-Посадского городского округа двоих мужчин, которые заблудились во время прогулки.

Заместитель начальника части Александр Королев сообщил, что в 22:45 в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился мужчина 1994 года рождения и рассказал, что вместе с приятелем заблудился в лесу в районе Черниговского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Молодые люди успели передать спасателям свою геолокацию и, прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы направились по координатам, работая на отклик и используя световые сигналы. В течение получаса спасатели обнаружили мужчин и вывели из леса. В медицинской помощи молодые люди не нуждались, – рассказал Александр Королев.

Тэги: 
Мособлпожспас
происшествия
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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