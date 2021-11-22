Спасатели из Дубны вывели из леса заблудившихся мужчин

Заместитель начальника части Александр Королев сообщил, что в 22:45 в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился мужчина 1994 года рождения и рассказал, что вместе с приятелем заблудился в лесу в районе Черниговского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Молодые люди успели передать спасателям свою геолокацию и, прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы направились по координатам, работая на отклик и используя световые сигналы. В течение получаса спасатели обнаружили мужчин и вывели из леса. В медицинской помощи молодые люди не нуждались, – рассказал Александр Королев.