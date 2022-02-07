Лечение перекисью водорода Неумывакина

Исследования H 2 O 2 начались в 1966 году, когда он работал в закрытом институте медико-биологических проблем при поддержке космической медицины. Позже одна из его сенсационных статей появилась в журнале Healthy Living Herald (2002). Газета была завалена письмами и телефонными звонками, и эти благодарные читатели получили исцеление в почти полностью безнадежной ситуации.

Около 6 000 статей было написано о внутреннем применении перекиси водорода - революция в медицине! Пример одной из лучших статей на тему «как можно лечиться по методу Неумывакина» мы недавно нашли на экологическом портале https://ecoplanet777.com/ Экология жизни.

Охрана здоровья с помощью перекиси водорода

В 1990-х годах было обнаружено, что раковые опухоли быстро растут только в отсутствие кислорода из-за недостатка кислорода в тканях организма (гипоксия). Известный немецкий биохимик Отто Варбург был удостоен Нобелевской премии за свои открытия, продемонстрировавшие связь между кислородом и раком. Он пришел к выводу, что опухоли чаще всего появляются в тех областях тела, где не хватает кислорода, то есть там, где здоровые клетки становятся злокачественными из-за недостатка кислорода.

В 1998 году другой американский врач, доктор Фарр, сделал следующее открытие: ткани лучше всего насыщаются кислородом при введении перекиси водорода в кровь! Он сказал:

"Перекись водорода - хороший выбор. При внутривенном введении H 2 O 2 увеличивает скорость метаболизма в два-три раза".

Это было сенсационное исследование, которое потрясло медицинское сообщество и могло изменить мир, но постепенно пыл угас, а дальнейшее широкое применение антибиотиков почти полностью перекрыло интерес медицинского сообщества к дешевым препаратам H2O2, на которых много денег не заработаешь.

Перекись водорода - это прозрачная жидкость без запаха и вкуса, которая часто используется для обработки ран и порезов. Другие его названия: пергидрольный этанол, гидропергидрольный этанол, H 2 O 2 . Это кислородсодержащий препарат, впервые открытый в 1818 году французским химиком Тенаром Л.Ж. и известный как "водный оксид".

Что может вылечить перекись водорода?

H 2 O 2 прекрасно лечит цереброваскулярные заболевания, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, стенокардию, астму, эмфизему, лейкемию, лишай, диабет, лечит склероз, ревматоидный артрит, болезнь Паркинсона, мигрень, рак и даже СПИД. И это далеко не полный перечень заболеваний. Многие люди, попробовавшие это лечение, заметили улучшение своего здоровья, новые приливы энергии, повышение либидо и улучшение качества жизни!

Суть открытия Неумывакина

Человеческий организм постоянно подвергается атакам вирусов и микробов. Роль клеточного защитника берут на себя лейкоциты и гранулоциты: они окружают "незваных гостей", а затем производят окислитель H 2 O 2 из воды и кислорода воздуха. Принятые элементы затем взаимодействуют с ферментом каталазой в крови организма и превращаются в атомарный кислород, который берет на себя функцию уничтожения всех патологий и чужеродных веществ в организме, до нормализации окислительно-восстановительного процесса и стимуляции иммунной системы. Атомарный кислород также воздействует на жиры, которые обычно содержатся в стенках артерий, тем самым предотвращая атеросклероз. Он также восстанавливает и улучшает транспортные функции крови и лимфы, защищает и поддерживает функции организма и очищает его от слабости, благодаря чему человек может излечиться практически от любой болезни.

Как пить перекись водорода?

Поэтому перекись водорода H 2 O 2 необходима для дополнительного усиления атомарного кислорода, которого в организме всегда не хватает.

Профессор Неумывакин рекомендует принимать обычную 3% перекись водорода внутрь, начиная с одной капли, затем 2-3 капли на ложку воды натощак, три раза в день. Затем добавляйте по одной капле в день в ложку. На 7-й день это будет 10 капель на ложку воды. Поэтому полный 10-дневный курс состоит из 10 капель 3 раза в день с последующим перерывом в 2-3 дня.

Эти занятия можно проводить всю жизнь. По сути, это кислородная добавка или кислородный коктейль. Противопоказаний к приему перекиси водорода H 2 O 2 нет.

Перекись водорода H 2 O 2 не имеет вкуса и запаха, ее можно принимать без оборудования, инструментов или методов, инструкций или рецептов. Здесь нет длинных очередей или специальных комнат, нет строгих режимов или неудобных процедур. Всего лишь безвредная жидкость и ложка воды - нет ничего дешевле и проще!

Но помнишь?" Все есть яд, все есть лекарство", "Только доза делает вещество ядом или лекарством", "Нет вредных веществ, есть только вредные концентрации" - крылатые слова Парацельса. Отец фармакологии, врач. Это стало основой медицины на все времена.

Почему они не нашли противопоказаний к приему пероксидов внутрь? Секрет прост: кислород - один из немногих химических элементов, которые организм потребляет в больших количествах. Он необходим любому органу и участвует в важнейших метаболических, биоорганических процессах. В неравный бой вступает "дешевый пузырек с перекисью водорода" с мощной медицинской машиной. Внезапно она была задушена в колыбели всеми фармацевтическими компаниями, которые получали огромные прибыли от человеческих страданий. Но даже дорогие антибиотики начинаются с обычной плесени!

P . S .