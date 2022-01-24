Высокотехнологичное здоровьесбережение - в основе деятельности компании «МЕЗОН» из Дубны

Цель проекта компании «МЕЗОН» - разработка высокотехнологичной продукции и наукоемких технологий, направленных на предупреждение болезней, сокращение времени лечения заболеваний, а также на эффективность последующей терапии. В декабре прошлого года резидент ОЭЗ «Дубна» скорректировал свой бизнес-план, в который были включены дополнительные виды деятельности – разработка, внедрение технологий и методик, вывод на рынок инновационных импортозамещающих технологий производства функциональных продуктов питания, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также их компонентов, в том числе напитков на основе пектина.

"Сегодня компания совместно со своим основным партнером Научно-образовательным центром «Физхимбиофарм» Университета «Дубна» уже начала оказывать услуги по разработке высокотехнологичной продукции здоровьесбережения, в том числе лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и функционального питания", - рассказала генеральный директор ООО «МЕЗОН» Дара Слободова. – "Причем, это полный жизненный цикл продукта, препарата или изделия - от виртуального скрининга до оформления регистрационного досье «под ключ». Мы, например, совместно с «Физхимбиофарм» разработали натуральный пектиновый напиток для ежедневного питания и предупреждения ряда заболеваний, который сегодня уже можно приобрести. Вообще особенностью предлагаемого нами подхода является использование исключительно отечественного сырья. В случае отсутствия компонентов, в том числе активных фармакологических субстанций, потребителю предлагается технология производства зарубежных аналогов."

Кроме того, специалисты компании «МЕЗОН» могут адаптировать разработку под оборудование клиента, либо подобрать необходимое оборудование, а также осуществляют сопровождение доклинических и клинических испытаний с составлением всех необходимых документов. Резидент ОЭЗ гарантирует своим клиентам более высокую по сравнению с зарубежными аналогами эффективность и безопасность разработанных продуктов, себестоимость разработок не выше продукта-аналога и соответствие российским и международным стандартам качества. Качество разработок гарантируется благодаря давнему тесному сотрудничеству компании с рядом научно-образовательных и научных организаций и институтов федерального уровня.

В последнее время компания «МЕЗОН» много внимания уделяет взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Дубна» биомедицинского кластера и уже заключила несколько соглашений о сотрудничестве. Так, в планах на этот год совместно с резидентом «Алтегра» разработать технологию производства активной фармакологической субстанции бета-лактамного ряда. В содружестве с компанией «Эверс» есть намерения разрабатывать изделия медицинского назначения с дальнейшим сопровождением клинических исследований, а также оказывать услуги по контролю стерильности и проверке соответствия изделий заявленным свойствам.

Исследования и разработки первого в мире жидкого пектина для очистки организма проводились Университетом "Дубна" совместно с ООО «Мезон» и Консорциумом «Физхимбиомедфарм».