Ученые из Университета "Дубна" впервые в мире получили жидкий пектин для очистки организма

понедельник, 24 января 2022 | 10:04    
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Первую в мире полностью «зеленую» промышленную технологию получения пектина с высокой стабильностью, а также с более сильной способностью к поглощению вредных веществ, чем у существующих аналогов разработали в Государственном университете «Дубна» совместно с другими учеными.

Получаемый по этой технологии продукт не имеет аналогов по эффективности, отметили его авторы. Его можно применять для профилактики и лечения большого спектра болезней.

Главные его отличия заключаются в полном отсутствии химических реагентов и жидкой форме продукта. Исследования и разработки проводились совместно с ООО «Мезон» и Консорциумом «Физхимбиомедфарм».

«Управляя процессами выделения пектина на клеточном уровне с помощью инновационного оборудования из химически неактивных материалов, мы получили продукт высочайшего качества из разных типов фруктов», — рассказала директор НОЦ «Физхимбиофарм» Государственного университета «Дубна», профессор Раиса Горшкова.

По ее словам, базируется процесс полностью на ресурсосберегающей и безотходной технологии. Сохранить макромолекулы пектина позволил отказ от химических реагентов. Благодаря жидкой форме, макромолекулы пектина образуют трехмерную сеть, которая дополнительно повышает детокс-эффект.

Включив в ежедневный рацион 10-15 граммов такого пектина, как отметили ученые, можно снизить уровень холестерина и билирубина, нормализовать содержание сахара в крови и давление, а также легче следить за весом. Кроме того, пектин может помочь развитию полезной микрофлоры кишечника, понизить побочные эффекты лекарств и стимулировать иммунитет.

Горшкова выразила надежду, что благодаря результатам исследований получится ввести пектин в ежедневный обиход пациентов с сезонными, хроническими и онкологическими заболеваниями, болезнями иммунной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, с острыми аллергическими реакциями и лишним весом.

Также, по ее мнению, пектин должен быть интересен людям, ведущим здоровый образ жизни или следящим за питанием и фигурой.

Пектин – природный загуститель и мощный детоксикант. По словам ученых, его употребление значительно снижает риск болезней сердца и сосудов, очищает организм от солей тяжелых металлов, радионуклидов, избытка холестерина и других вредных веществ. Ежедневное употребление пектина, уверены специалисты, позволяет насыщаться меньшим количеством пищи, уменьшает риск сердечных и онкологических заболеваний, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
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