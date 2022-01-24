Ученые из Университета "Дубна" впервые в мире получили жидкий пектин для очистки организма

Получаемый по этой технологии продукт не имеет аналогов по эффективности, отметили его авторы. Его можно применять для профилактики и лечения большого спектра болезней.

Главные его отличия заключаются в полном отсутствии химических реагентов и жидкой форме продукта. Исследования и разработки проводились совместно с ООО «Мезон» и Консорциумом «Физхимбиомедфарм».

«Управляя процессами выделения пектина на клеточном уровне с помощью инновационного оборудования из химически неактивных материалов, мы получили продукт высочайшего качества из разных типов фруктов», — рассказала директор НОЦ «Физхимбиофарм» Государственного университета «Дубна», профессор Раиса Горшкова.

По ее словам, базируется процесс полностью на ресурсосберегающей и безотходной технологии. Сохранить макромолекулы пектина позволил отказ от химических реагентов. Благодаря жидкой форме, макромолекулы пектина образуют трехмерную сеть, которая дополнительно повышает детокс-эффект.

Включив в ежедневный рацион 10-15 граммов такого пектина, как отметили ученые, можно снизить уровень холестерина и билирубина, нормализовать содержание сахара в крови и давление, а также легче следить за весом. Кроме того, пектин может помочь развитию полезной микрофлоры кишечника, понизить побочные эффекты лекарств и стимулировать иммунитет.

Горшкова выразила надежду, что благодаря результатам исследований получится ввести пектин в ежедневный обиход пациентов с сезонными, хроническими и онкологическими заболеваниями, болезнями иммунной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, с острыми аллергическими реакциями и лишним весом.

Также, по ее мнению, пектин должен быть интересен людям, ведущим здоровый образ жизни или следящим за питанием и фигурой.