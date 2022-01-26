В Дубне в Объединенном институте вводятся дополнительные меры, направленные на нераспространение COVID-19

среда, 26 января 2022 | 20:48    
Новости
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В период с 25 января по 25 февраля 2022 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом и согласно приказа директора ОИЯИ Григория Трубникова № 67 от 24.01.2022, в ОИЯИ вводится дополнительный пакет мер.

Так, должно быть сведено к минимуму очное присутствие работников на рабочих местах. Выполнение трудовой функции на рабочих местах разрешается только следующим работникам:

  • непосредственно занятым в осуществлении непрерывной деятельности и выполнении на базовых установках научно-исследовательских, монтажных и пуско-наладочных работ, регламентных и иных обязательных работ в целях поддержания их работоспособности, а также работ по договорам с другими организациями;
  • работающих в сменном режиме и (или) с суммированным учетом рабочего времени;
  • обеспечивающих начисление и выплату заработной платы, проведение первоочередных закупок и платежей, и другие функции для поддержания жизнедеятельности ОИЯИ;
  • выполняющим поручения, которые не могут быть выполнены дистанционно.

Сотрудники, чьи имена включены в списки работающих дистанционно, не смогут проходить через контрольно-пропускные пункты на техплощадки ЛЯП и ЛФВЭ. Допуск посетителей в административные здания, расположенные по адресам: ул. Жолио-Кюри, домов 6, 11 и 13 будет осуществляться c контролем температуры и при условии использования посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

Все семинары и заседания рекомендовано проводить в дистанционном режиме и без очного участия.

Спортивно-массовые и культурно-развлекательные мероприятия в зданиях, относящихся к инфраструктуре ОИЯИ, должны проводиться в условиях не более чем 70 %-ной заполняемости залов и только при наличии у посетителей специальных QR-кодов и масок или респираторов.

В эти дни будет усилен контроль неукоснительного соблюдения работниками социальной дистанции и использования масок или респираторов при нахождении на рабочих местах, в зданиях, сооружениях и на территории ОИЯИ, при использовании служебного транспорта, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении или в служебном транспорте без присутствия иных лиц.

Дирекция ОИЯИ просит сотрудников отнестись с пониманием к вводимым ограничениям. Будьте здоровы!

Тэги: 
коронавирус
карантин
ОИЯИ
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Автор:
Редакция Новостей
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