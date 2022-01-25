Новые правила посещения ДК "Мир" в Дубне в условиях пандемии

вторник, 25 января 2022 | 16:05
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С 25 января по 25 февраля 2022 года, в соответствии с Приказом ОИЯИ №67 от 24.01.22, проведение мероприятий в ДК "МИР" ОИЯИ будет проходить при соблюдении следующих условий.
- Одновременное присутствие посетителей не более 70 % от общей вместимости зала
- Наличии у всех посетителей специального QR-кода и средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
- Проход в зрительный зал возможен только при одновременном наличии билета, специального QR-кода и паспорта
Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на ваше понимание.