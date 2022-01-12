В Дубне проведены работы по организации безопасного катания с гор

После несчастного случая вечером 1 января с 6-летним мальчиком, который катался на "ватрушке" и врезался в дерево, получив тяжелую черепно-мозговую травму, в Администрации города было принято решение устроить максимально комфортные скаты – прямые и без трамплинов.

Работы проводят сотрудники МБУ ЦХО под контролем Госадмтехнадзора. Использовать тяжелую технику в лесопарковой зоне нельзя, поэтому кочки вдоль полосы скольжения срезаются вручную, внизу для торможения насыпаются валы из снега. Вырублены ступени для подъема и закреплен канат. Рядом имеется место для парковки машин.

А те скаты, которые по-прежнему остаются травмоопасными, закрыты сигнальной сеткой. Хочется надеяться, что предупреждающие надписи остановят «экстремалов» – для их же безопасности.