-19,2°
Влажность: 71%
Давление: 753,1 мм

В Дубне проведены работы по организации безопасного катания с гор

среда, 12 января 2022 | 18:41    
Новости
     12
Речь идет о лесопарковой зоне в районе "Пика Тяпкина" - популярного места катания детей на тюбингах и других средствах скоростного спуска. Только два из пяти спусков специалисты признали пригодными для катания.

После несчастного случая вечером 1 января с 6-летним мальчиком, который катался на "ватрушке" и врезался в дерево, получив тяжелую черепно-мозговую травму, в Администрации города было принято решение устроить максимально комфортные скаты – прямые и без трамплинов.

Работы проводят сотрудники МБУ ЦХО под контролем Госадмтехнадзора. Использовать тяжелую технику в лесопарковой зоне нельзя, поэтому кочки вдоль полосы скольжения срезаются вручную, внизу для торможения насыпаются валы из снега. Вырублены ступени для подъема и закреплен канат. Рядом имеется место для парковки машин.

А те скаты, которые по-прежнему остаются травмоопасными, закрыты сигнальной сеткой. Хочется надеяться, что предупреждающие надписи остановят «экстремалов» – для их же безопасности.

Тэги: 
безопасность
Читать Дубна.Ru в

 

11.01.2022 | 13:55   
Новости
    37
Спасатели просят жителей Дубны избегать катания с опасных горок
Продолжаются новогодние каникулы. Настоящая снежная зима позволяет жителям Подмосковья вместе со своими семьями много...
Мособлпожспас | безопасность
10.01.2022 | 14:27   
Новости
    25
Дубненские спасатели предупредили граждан об опасности тонкого льда
В воскресенье, 9 января, работники пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...
Мособлпожспас | безопасность
07.01.2022 | 14:19   
Новости
    58
Рождественская лыжная гонка в Дубне
6 января в городе Дубна Московской области в рамках 4 этапа Кубка Трёх Городов прошли лыжные соревнования.
Дубна | соревнования | лыжи