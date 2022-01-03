В Дубне шестилетний ребенок получил тяжелые травмы, катаясь на ватрушке

6-летний мальчик катался на ватрушке и влетел в сосну. Как сообщают очевидцы, сначала он потерял сознание, но перед приездом скорой пришел в себя. Его в этой же ватрушке погрузили в карету скорой помощи. Малыша госпитализировали.

Жители отмечают, что это не первый подобный случай на Пике Тяпкина и просят спилить деревья на горке. Однако администрация Дубны отвечает, что ничего пилить не будет, ибо Пик Тяпкина не предназначен для катания с ватрушек.