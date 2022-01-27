В Дубне прошел первый запуск объединенной суперкомпьютерной инфраструктуры на базе НИКС

В рамках тестового запуска, длившегося в течение шести дней, было запущено 3000 задач генерации данных методом Монте-Карло и реконструкции событий для эксперимента MPD. Это небольшое количество. Для сравнения – один суперкомпьютер «Говорун» за это же время в обычном режиме выполняет в 10 раз больше задач.

В течение следующего запуска моделирования на объединенной суперкомпьютерной инфраструктуре для MPD количество сгенерированных и реконструированных событий эксперимента составит уже несколько десятков миллионов. В настоящее время объединенная инфраструктура также не простаивает — на ней осуществляется моделирование свойств электронных оболочек атомов сверхтяжелых элементов.

Напомним, что в сентябре прошлого года был подписан договор об объединении трех суперкомпьютеров: ОИЯИ, Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, в единую масштабируемую научно-исследовательскую инфраструктуру на базе Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС). Созданная инфраструктура позволяет участникам расширять свои локальные вычислительные мощности, обеспечивать доступ к средствам хранения и обработки больших объемов данных, к распределенным хранилищам данных — датахабам, а также использовать мощности друг друга в случаях пиковых нагрузок. Такая инфраструктура востребована в первую очередь для задач мегасайнс проекта NICA.