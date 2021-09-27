Суперкомпьютер из Дубны войдет в единую сеть суперкомпьютеров России

Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС. И данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи. Сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах. В этом году планируется подключить к ней 40% от общего числа ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров страны. К 2024 году к системе будут подключены абсолютно все научные и образовательные организации высшего образования, – отметил на церемонии подписания Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что фактически в России формируется единое научно-образовательное пространство информационных технологий. Научные центры мирового уровня, научно-образовательные и инжиниринговые центры получают возможность распределенной работы с большими данными на научных установках класса «мегасайенс» в суперкомпьютерных центрах. Для исследователей и разработчиков будет обеспечен глобальный доступ к сервисам машинного обучения, аналитики больших данных, суперкомпьютерным ресурсам.

Подписанное соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН и Объединенным институтом ядерных исследований прокомментировал директор ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков:

Помимо развития НИКС и объединения суперкомпьютерных центров, соглашение ставит своей целью развитие суперкомпьютинга для моделирования сложных процессов создания цифровых двойников. Объединение суперкомпьютеров является нетривиальной задачей из-за их уникальной архитектуры. Три ведущих суперкомпьютерных центра, подписавших соглашение, объединены общей цифровой платформой – у них одинаковая программная среда, что дает возможность запускать задачи на любой из них. Наша приоритетная задача на ближайшее время – это добиться прорыва в объединении суперкомпьютерных центров, и определенных успехов мы уже достигли. Наше объединение должно стать ядром объединения суперкомпьютеров в России и дать возможность для дальнейшего расширения этой сети. Глобальную задачу мы ставим более широко и планируем объединение компьютерных центров с разной архитектурой: и грид, и облака, и суперкомпьютеры. Ключевой вопрос здесь — это общий доступ к данным. Поэтому мы также очень много работаем по направлению озер данных (Data Lake), которые позволяют делать данные доступными с разных ресурсов. Если говорить об объединении проектов класса мегасайенс для обработки, анализа и хранения данных, то встает вопрос организации высококлассных компьютерных сетей, соединяющих регионы «проживания» этих проектов: в Москве, Дубне, Новосибирске, Ленинградской области.

Для справки:

Национальная исследовательская компьютерная сеть России (НИКС) создана по заданию Минобрнауки России в 2019 году в результате интеграции функционировавших на протяжении 25 лет отраслевых научно-образовательных телекоммуникационных сетей — федеральной университетской компьютерной сети RUNNet (Russian UNiversity Network) и сети организаций Российской академии наук RASNet (Russian Academy of Science Network). Телекоммуникационные узлы объединенной сети НИКС на данный момент имеются в более чем 40 регионах России. Общее количество пользователей сети по независимым экспертным оценкам превышает три миллиона человек, что делает ее не только крупнейшей научно-образовательной сетью страны, но и одной из крупнейших компьютерных сетей России и мира. Работы по эксплуатации и развитию сети проводятся в рамках государственных заданий и федеральных программ Минобрнауки России. Администратором (оператором) сети является Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук».