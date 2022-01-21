Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после прокурорской проверки в Талдоме

В ходе проверки установлено, что на территории частного домовладения в СНТ «Талдом -2» деревни Карачуново Талдомского городского округа в хозяйственных постройках были заперты десятки кошек, которые пробыли без пищи до 17 января 2022 года. В результате не менее двух животных погибло, еще ряд кошек оказались истощены», – сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Напомним, 20 января прокуратура начала проверку после обращения местной жительницы. На территории частного дома нашли около 20 кошек, часть из которых погибла, а по некоторым данным, животные голодали начали поедать друг друга.