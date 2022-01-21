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Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после прокурорской проверки в Талдоме

пятница, 21 января 2022 | 14:14    
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После проверки смерти кошек Талдомская прокуратура возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ. Теперь хозяину кошек может грозить до пяти лет лишения свободы.

В ходе проверки установлено, что на территории частного домовладения в СНТ «Талдом -2» деревни Карачуново Талдомского городского округа в хозяйственных постройках были заперты десятки кошек, которые пробыли без пищи до 17 января 2022 года. В результате не менее двух животных погибло, еще ряд кошек оказались истощены», – сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Напомним, 20 января прокуратура начала проверку после обращения местной жительницы. На территории частного дома нашли около 20 кошек, часть из которых погибла, а по некоторым данным, животные голодали начали поедать друг друга.

Тэги: 
криминал
Прокуратура
звери
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Фото: Прокуратура Московской области
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