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Владельцы талдомского частного приюта для животных уморили десятки кошек

четверг, 20 января 2022 | 20:25    
Новости
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Прокуратура Талдома проводит проверку приюта для животных, расположенного на территории частного дома в одном из садовых товариществ.

Местная жительница пожаловалась, что со двора дома в одном из СНТ округа доносятся жалобные крики животных, а вокруг распространяется ужасный запах.

Когда прокуратура пришла с проверкой, она обнаружила во дворе клетки, где без отопления и практически без еды содержалось более 20 кошек, часть из которых погибла. Трупы животных находились тут же. Хозяин дома долгое время подбирал бездомных животных, но в конце концов бросил их и перестал кормить. В результате голодные животные начали поедать друг друга.

Прокуратура оценивает, есть ли состав преступления для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными. Оставшиеся в живых кошки изъяты, накормлены, привиты от бешенства, после чего переданы в другие приюты.

Тэги: 
Талдом
звери
Прокуратура
Источник:
По материалам Подмосковных СМИ
Автор:
Редакция Новостей
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