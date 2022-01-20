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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для юных школьников города Дубна

четверг, 20 января 2022 | 16:35    
Новости
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В четверг, 20 января, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Администрации провели уроки безопасности в зимний период для учеников Гимназии №8 имени академика Н.Н. Боголюбова, расположенной в городском округе Дубна.

Заместитель начальника 215-й части Александр Проценко рассказал, что проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях способствует формированию серьезного отношения детей к собственной жизни, побуждает к соблюдению необходимых правил безопасности дома, на улице и транспорте. Ведь большинство несчастных случаев с детьми происходят тогда, когда рядом отсутствует взрослый человек.

«Спасатели рассказали юным школьникам, что делать, если человек потерялся, помогли усвоить, к людям каких профессий нужно обращаться за помощью. Обсудили с учащимися безопасное поведение при контактах с чужими людьми и повторили правила поведения в экстремальных ситуациях. Ребята запомнили, что ни в коем случае нельзя приближаться к береговой черте без взрослых, узнали, как действовать в случае, если стал свидетелем чрезвычайного происшествия на воде, а также запомнили номера экстренной службы 112 и 101. Для закрепления полученных знаний учащимся были розданы листовки, содержащие краткую информацию о правилах безопасного поведения на льду водоёма», – рассказал Александр Проценко.

Напоминаем, что 2 декабря 2021 года работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактическое занятие для учащихся седьмых классов Гуманитарно-эстетической гимназии №11, расположенной в Дубненском городском округе.

 

Тэги: 
Мособлпожспас
профилактика
образование
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