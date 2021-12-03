Спасатели напомнили дубненским школьникам правила поведения на льду

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что основной целью проводимых мероприятий стала профилактика происшествий с участием детей на водоемах Подмосковья в период ледостава.

Спасатели напомнили ребятам о полном запрете выхода на неокрепшую ледовую поверхность водоемов, продемонстрировали основные средства спасения, такие как спасательный круг и «конец Александрова», и рассказали, как правильно оказать помощь человеку, провалившемуся под лед. Работники противопожарно-спасательной службы раздали ученикам памятки с правилами безопасного поведения на льду и напомнили номера телефонов экстренных служб. В завершении мероприятия работники дежурной смены продемонстрировали семиклассникам аварийно-спасательное оборудование и специальное обмундирование, и школьники смогли почувствовать себя настоящими спасателями, примерив боевую одежду, каски и спасательные жилеты, – рассказал Александр Проценко.