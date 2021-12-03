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Спасатели напомнили дубненским школьникам правила поведения на льду

пятница, 03 декабря 2021 | 13:48    
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В четверг, 2 декабря, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактическое занятие для учащихся седьмых классов Гуманитарно-эстетической гимназии №11, расположенной в Дубненском городском округе. Урок по основам безопасного поведения на водоемах в зимний период состоялся на территории подразделения.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что основной целью проводимых мероприятий стала профилактика происшествий с участием детей на водоемах Подмосковья в период ледостава.

Спасатели напомнили ребятам о полном запрете выхода на неокрепшую ледовую поверхность водоемов, продемонстрировали основные средства спасения, такие как спасательный круг и «конец Александрова», и рассказали, как правильно оказать помощь человеку, провалившемуся под лед. Работники противопожарно-спасательной службы раздали ученикам памятки с правилами безопасного поведения на льду и напомнили номера телефонов экстренных служб. В завершении мероприятия работники дежурной смены продемонстрировали семиклассникам аварийно-спасательное оборудование и специальное обмундирование, и школьники смогли почувствовать себя настоящими спасателями, примерив боевую одежду, каски и спасательные жилеты, – рассказал Александр Проценко.

Ранее сообщалось, какие ежедневные профилактические работы проводится сотрудниками ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках программы «Тонкий лед».

Тэги: 
Мособлпожспас
образование
безопасность
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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