Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь раненой сторожевой собаке

Старший смены Дмитрий Тимофеев сообщил, что в единую службу спасения «Система-112» обратились хозяева четвероногого питомца, которые услышали, что пес жалобно воет во дворе. Выйдя на улицу проверить животное, хозяева обнаружили, что карабин для крепления цепи воткнулся в лапу собаки и там защелкнулся. Вытащить крепеж без специального инструмента оказалось невозможно.

«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы перекусили металлическое крепление при помощи арматурных ножниц и извлекли его из лапы, стараясь действовать как можно аккуратнее. Освободив собаку, спасатели передали животное хозяевам, которые отвезли питомца в ветеринарную клинику», – рассказал Дмитрий Тимофеев.

Ранее, 7 ноября 2021 года, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бродячую собаку, которая провалилась в канализационный колодец на территории заброшенного газового хранилища в Дубненском городском округе.