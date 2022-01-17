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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь раненой сторожевой собаке

понедельник, 17 января 2022 | 10:21    
Новости
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В субботу, 15 января, работники 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспаc» освободили лапу сторожевой собаки от карабина, который проткнул заднюю конечность животного. Инцидент произошел на территории частного дома Дмитровского городского округа.

Старший смены Дмитрий Тимофеев сообщил, что в единую службу спасения «Система-112» обратились хозяева четвероногого питомца, которые услышали, что пес жалобно воет во дворе. Выйдя на улицу проверить животное, хозяева обнаружили, что карабин для крепления цепи воткнулся в лапу собаки и там защелкнулся. Вытащить крепеж без специального инструмента оказалось невозможно.

«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы перекусили металлическое крепление при помощи арматурных ножниц и извлекли его из лапы, стараясь действовать как можно аккуратнее. Освободив собаку, спасатели передали животное хозяевам, которые отвезли питомца в ветеринарную клинику», – рассказал Дмитрий Тимофеев.

Ранее, 7 ноября 2021 года, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бродячую собаку, которая провалилась в канализационный колодец на территории заброшенного газового хранилища в Дубненском городском округе.

Тэги: 
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