Спасатели из Дубны вытащили собаку из заброшенного колодца

Старший смены Сергей Бардашев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились молодые люди, гуляющие неподалеку. Они услышали жалобный вой, а приблизившись увидели, что в глубоком открытом колодце находится собака.

Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились на дно колодца, поместили обессиленное животное в сетку и вытащили из сооружения, а неравнодушные прохожие накормили четвероногого бедолагу специально купленным для него кормом, - рассказал Сергей Бардашев.