Спасатели из Дубны вытащили собаку из заброшенного колодца

понедельник, 08 ноября 2021 | 11:17
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В воскресенье, 7 ноября, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бродячую собаку, которая провалилась в канализационный колодец на территории заброшенного газового хранилища в Дубненском городском округе.
Старший смены Сергей Бардашев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились молодые люди, гуляющие неподалеку. Они услышали жалобный вой, а приблизившись увидели, что в глубоком открытом колодце находится собака.
Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились на дно колодца, поместили обессиленное животное в сетку и вытащили из сооружения, а неравнодушные прохожие накормили четвероногого бедолагу специально купленным для него кормом, - рассказал Сергей Бардашев.