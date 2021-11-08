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Спасатели из Дубны вытащили собаку из заброшенного колодца

понедельник, 08 ноября 2021 | 11:17    
Новости
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В воскресенье, 7 ноября, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бродячую собаку, которая провалилась в канализационный колодец на территории заброшенного газового хранилища в Дубненском городском округе.

Старший смены Сергей Бардашев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились молодые люди, гуляющие неподалеку. Они услышали жалобный вой, а приблизившись увидели, что в глубоком открытом колодце находится собака.

Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились на дно колодца, поместили обессиленное животное в сетку и вытащили из сооружения, а неравнодушные прохожие накормили четвероногого бедолагу специально купленным для него кормом, - рассказал Сергей Бардашев.

Тэги: 
происшествия
Мособлпожспас
Дубна
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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