Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность во время проведения Крещенских купаний

По всему региону для жителей и гостей области были оборудованы места для проведения религиозного обряда. Работники противопожарно-спасательной службы развернули подвижные пункты управления с отапливаемыми палатками для переодевания и отдыха, проверили прочность поручней и надежность подходов к иорданям. Спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» исследовали дно купелей на предмет обнаружения колющихся предметов и различного бытового мусора.

Начальник Дубненского территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что все места массовых купаний были оборудованы в соответствии с требованиями, обеспечивающими полную безопасность купающихся людей, особенное внимание уделили родителям с маленькими детьми, благодаря чему праздничные мероприятия прошли без происшествий.

«Места для купаний жителей подготовили заранее, где создали все комфортные условия с теплыми раздевалками и полевой кухней, где можно отогреться горячим чаем. Перед началом омовения верующих, спасатели проверили надежность мостков и лестниц, после чего заняли место возле купелей, чтобы страховать окунающихся в воду и быть готовыми оказать любую помощь», – рассказал начальник территориального управления.

Напоминаем, что 18 января работники 215 пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в работах по оборудованию мест для Крещенских купаний.