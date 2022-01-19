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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность во время проведения Крещенских купаний

среда, 19 января 2022 | 11:34    
Новости
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В ночь с 18 на 19 января работники Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями администрации, сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и Государственной инспекции по маломерным судам обеспечивали безопасность проведения крещенских купаний во время празднования большого православного праздника Крещения Господня на озере в Парке семейного отдыха и на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино городского округа Дубна.

По всему региону для жителей и гостей области были оборудованы места для проведения религиозного обряда. Работники противопожарно-спасательной службы развернули подвижные пункты управления с отапливаемыми палатками для переодевания и отдыха, проверили прочность поручней и надежность подходов к иорданям. Спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» исследовали дно купелей на предмет обнаружения колющихся предметов и различного бытового мусора.

Начальник Дубненского территориального управления Алексей Бабенко рассказал, что все места массовых купаний были оборудованы в соответствии с требованиями, обеспечивающими полную безопасность купающихся людей, особенное внимание уделили родителям с маленькими детьми, благодаря чему праздничные мероприятия прошли без происшествий.

«Места для купаний жителей подготовили заранее, где создали все комфортные условия с теплыми раздевалками и полевой кухней, где можно отогреться горячим чаем. Перед началом омовения верующих, спасатели проверили надежность мостков и лестниц, после чего заняли место возле купелей, чтобы страховать окунающихся в воду и быть готовыми оказать любую помощь», – рассказал начальник территориального управления.

Напоминаем, что 18 января работники 215 пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в работах по оборудованию мест для Крещенских купаний.

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