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Дубненские спасатели приняли участие в подготовке места для Крещенских купаний

вторник, 18 января 2022 | 15:37    
Новости
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Во вторник, 18 января, работники 215 пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в работах по оборудованию места для Крещенских купаний на озере в Парке семейного отдыха на проспекте Боголюбова в городском округе Дубна.

Заместитель начальника части Владимир Аленицкий рассказал, что спасатели развернули палатки с обогревом, где жители смогут переодеться в сухую одежду. В целях обеспечения безопасности, непосредственно у места купания будут постоянно дежурить спасатели, которые в случае необходимости помогут купающимся выйти из воды.

«В преддверии православного праздника Крещения Господня, в ходе профилактических бесед с жителями региона, спасатели уделили особое внимание соблюдению мер предосторожности в местах массового выхода населения на лед. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам принимать участие в церемониях купания в иорданях только в специально оборудованных местах, где будет обеспечено дежурство спасателей и медиков», добавил Владимир Аленицкий.

Ранее спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили основные правила безопасности во время Крещенских купаний.

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