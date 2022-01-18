Дубненские спасатели приняли участие в подготовке места для Крещенских купаний

Заместитель начальника части Владимир Аленицкий рассказал, что спасатели развернули палатки с обогревом, где жители смогут переодеться в сухую одежду. В целях обеспечения безопасности, непосредственно у места купания будут постоянно дежурить спасатели, которые в случае необходимости помогут купающимся выйти из воды.

«В преддверии православного праздника Крещения Господня, в ходе профилактических бесед с жителями региона, спасатели уделили особое внимание соблюдению мер предосторожности в местах массового выхода населения на лед. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам принимать участие в церемониях купания в иорданях только в специально оборудованных местах, где будет обеспечено дежурство спасателей и медиков», добавил Владимир Аленицкий.

Ранее спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили основные правила безопасности во время Крещенских купаний.