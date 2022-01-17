Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают основные правила безопасности во время Крещенских купаний

понедельник, 17 января 2022 | 17:28
Шпаргалки2
В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной и, по традиции многие россияне, стараются окунуться в ледяную прорубь.
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают правила купания в проруби на Крещение:
- Окунание (купание) следует совершать в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
- К проруби подходите в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
- Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.
- Окунайтесь по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.
- При первом погружении в воду постарайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, плавать не стоит. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.
- При выходе из проруби пользуйтесь помощью или страховкой, так как есть риск сорваться со скользких ступеней и уйти под воду.
- После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Рекомендуется в качестве профилактической меры выпить горячий травяной напиток или чай.
- При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к работникам медицинской помощи, спасателям или сотрудникам полиции, которые дежурят в местах специально оборудованном для купания (окунания).
Будьте здоровы!