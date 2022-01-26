Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали со льда Иваньковского водохранилища пострадавшего с болью в груди

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что в 01:10 в единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились любители подледного лова, рыбачившие недалеко от пострадавшего.

«Спасатели оперативно выдвинулись по указанным рыбаками координатам на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Однако, прибыв на место, работники дежурной смены не обнаружили там рыболовов. Оказалось, что мужчины направились в сторону берега, считая, что двигаются навстречу спасателям, но сильный снегопад свел видимость на водоеме практически к нулю», – рассказал заместитель начальника подразделения.

Александр Проценко добавил, что работники противопожарно-спасательной службы связались с мужчинами по телефону, уточнили их новые координаты и сказали оставаться на месте до прибытия помощи.

«Добравшись до места нахождения рыболовов, спасатели эвакуировали мужчину с болью в груди на спасательном судне к берегу, где уже ожидала бригада специалистов скорой медицинской помощи. С подозрением на инфаркт миокарда мужчина 1998 года рождения был госпитализирован», – рассказал заместитель начальника части.

Напомним, 22 декабря работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь двум рыбакам, у которых сломался снегоход на льду Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.