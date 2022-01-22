На Иваньковском водохранилище сотрудники МЧС спасли рыбака

В дежурную часть от очевидцев происшествия поступило сообщение, что в акватории Мошковского залива провалился под лед и тонет человек. Поблизости оказались сотрудники ГИМС МЧС России по Конаковскому району, которые принимали участие в совместном с Гостехнадзором профилактическом рейде и находились на патрулировании акватории.

Они незамедлительно отправились на место и вытащили рыбака. Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра. Его жизни ничего не угрожает.