Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали сноукайтера с травмой ноги с Иваньковского водохранилища

воскресенье, 30 января 2022 | 23:33    
Новости
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В воскресенье, 30 января, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину, который получил травму, занимаясь сноукайтингом на льду Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.

В 14:07 в единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились очевидцы происшествия, которые рассказали, что спортсмен упал во время катания и не смог подняться. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке и осмотрели пострадавшего.

Мужчина 1969 года рождения находился в сознании и жаловался на сильную боль в бедре. Работники дежурной смены зафиксировали сноукайтера на жестких носилках и на спасательном судне доставили к берегу, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом бедра мужчина был госпитализирован.

26 января спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали со льда Иваньковского водохранилища мужчину, который почувствовал сильную боль в груди во время ночной рыбалки.

Сноукайтинг – экстремальный вид спорта, во время которого человек находится на снежном покрове или льду на лыжах или сноуборде, используя для движения парашют – кайт, которым ловит порывы ветра и совершает прыжки, используя для этого восходящие потоки воздуха. В какой-то момент мужчина не удержался на доске и, неудачно приземлившись, с силой ударился об лед.

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