Пельмени в школах Дубны будут появляться по пятницам

«В абсолютном большинстве наших школ пельмени выдаются на обеды и полдники для второй смены. Все пельмени, которые поступают на все пищеблоки Подмосковья, соответствуют ГОСТу. В их качестве можно убедиться в рамках родительского контроля», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
О появлении пельменей попросили сами дети. В опросе о том, чем они хотят подкрепляться на переменах, приняли участие около 870 тысяч учеников. Выбирать блюда ученикам помогали родители.
Школьников поддержал губернатор Андрей Воробьев:
«Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых вкусных [блюд], действительно, были пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», — сказал он.