Пельмени в школах Дубны будут появляться по пятницам

«В абсолютном большинстве наших школ пельмени выдаются на обеды и полдники для второй смены. Все пельмени, которые поступают на все пищеблоки Подмосковья, соответствуют ГОСТу. В их качестве можно убедиться в рамках родительского контроля», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

О появлении пельменей попросили сами дети. В опросе о том, чем они хотят подкрепляться на переменах, приняли участие около 870 тысяч учеников. Выбирать блюда ученикам помогали родители.

Школьников поддержал губернатор Андрей Воробьев: