Пельмени в школах Дубны будут появляться по пятницам

воскресенье, 23 января 2022 | 11:34    
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Пельмени в столовые подмосковных школ вернулись на постоянной основе. Ученики второй смены смогут их получать на обеды и полдники. Так разнообразят меню детей по пятницам. Проверить качество еды могут родители.

«В абсолютном большинстве наших школ пельмени выдаются на обеды и полдники для второй смены. Все пельмени, которые поступают на все пищеблоки Подмосковья, соответствуют ГОСТу. В их качестве можно убедиться в рамках родительского контроля», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

О появлении пельменей попросили сами дети. В опросе о том, чем они хотят подкрепляться на переменах, приняли участие около 870 тысяч учеников. Выбирать блюда ученикам помогали родители.

Школьников поддержал губернатор Андрей Воробьев:

«Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых вкусных [блюд], действительно, были пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», — сказал он.

Тэги: 
питание
школа
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