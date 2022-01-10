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Появятся ли пельмени в школьном меню?

понедельник, 10 января 2022 | 15:29    
Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню.

Вопрос возник на заседании правительства региона в понедельник 10 января. Бронштейн в ходе доклада о питании в школах отметил, что многие учащиеся просят добавить в школьное меню такой вид блюда, как пельмени.

"В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей", - сказал Воробьев.

Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.

"Разбирайтесь с Роспотребнадзором. Во все времена, в наши школьные и студенческие годы, одним из любимых блюд были пельмени. Тогда еще не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени – дайте им пельмени", - добавил Воробьев.

Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню в ближайшее время.

Тэги: 
школа
питание
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