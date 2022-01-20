Дубну посетил Президент Академии наук Армении

Участники встречи отметили многолетнее эффективное сотрудничество Армении и ОИЯИ, а также возможности для его развития. Ярким примером совместных работ является создание прецизионных лазерных инклинометров для обсерватории в Гарни (Армения), также ведутся активные работы ученых Армении с Лабораторией информационных технологий ОИЯИ.

“На протяжении всей истории Института сохранялись стабильные и крепкие отношения ОИЯИ и Республики Армения. Сотрудничество ОИЯИ и Национальной академии наук Армении имеет очень хороший фундамент. Наша организация заинтересована в укреплении связей с НАН Армении и ее институтами, а также с научными и образовательными учреждениями страны”, — подчеркнул академик РАН Григорий Трубников.

“Сейчас Армения ориентирована на углубление международного сотрудничества. Необходимо укреплять связи с российскими научными институтами и с ОИЯИ, как с межправительственной организацией, находящейся на территории России”, — отметил Президент НАН Армении Ашот Сагян.

Одной из перспективных областей для научного сотрудничества академик Сагян назвал селективные мембраны для противовирусных применений, разработкой которых в ОИЯИ занимается Лаборатория ядерных реакций. Стороны уделили особое внимание обсуждению возможностей для расширения круга предметных областей совместных научных исследований по направлениям наук о жизни и биоинформатики. Прозвучало также предложение активнее участвовать в двусторонних программах РНФ-Армения.

Вместе с этим, были отмечены широкие перспективы для углубления кооперации в области образования, в частности, по направлению организации практик для научной молодежи Армении в ОИЯИ. Была обозначена готовность НАН Армении включиться в организацию сетевого обучения студентов.

По итогам встречи стороны договорились разработать комплексную дорожную карту развития сотрудничества.

В ходе насыщенной экскурсионной программы в лабораториях ОИЯИ академик Сагян ознакомился с мегасайенс проектом NICA и фабрикой сверхпроводящих магнитов в ЛФВЭ, с Фабрикой сверхтяжелых элементов в ЛЯР, где он также провел встречу с академиком Юрием Оганесяном, и с направлениями научных исследований Лаборатории радиационной биологии.

Напоминаем, что 13 января с визитом в ОИЯИ находился Полномочный представитель Республики Узбекистан в ОИЯИ, президент Академии наук Республики Узбекистан Бехзод Юлдашев. Целью визита стало обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Объединенным институтом и Узбекистаном.