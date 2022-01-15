Дубна-Узбекистан: перспективы сотрудничества

В рамках визита состоялась встреча Бехзода Юлдашева с директором ОИЯИ академиком РАН Григорием Трубниковым. Во встрече также приняли участие научный руководитель Института академик Виктор Матвеев, вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов и руководитель Департамента международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин.

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области подготовки кадров: ОИЯИ традиционно является научной базой для обучения высококвалифицированных физиков-ядерщиков для стран-участниц и Узбекистана в том числе. За все время сотрудничества для Республики Узбекистан в ОИЯИ уже было подготовлено свыше 300 квалифицированных специалистов, включая свыше 20 докторов наук и более 100 кандидатов наук.

Вместе с этим стороны отметили рост количества совместных публикаций и мероприятий, а также возрастающее количество взаимных визитов представителей Института и сотрудничающих с ним организаций Узбекистана.

Кооперация ОИЯИ с Узбекистаном имеет давнюю историю: ученые этой страны стояли у истоков создания Института. Научные связи ОИЯИ и республики с тех пор не прерывались, даже в период приостановки членства Узбекистана в ОИЯИ. На сегодняшний день Объединенный институт сотрудничает с 9 узбекскими исследовательскими институтами и университетами по 14 темам проблемно-тематического плана ОИЯИ. Национальные научные центры Узбекистана вместе с ОИЯИ участвуют в масштабных международных проектах.

Новый импульс отношениям ОИЯИ и Республики Узбекистан был дан после восстановления полноправного членства этой страны в Институте по решению Комитета полномочных представителей правительств стран-участниц ОИЯИ в ноябре 2020 г.

Напоминаем, что 16 декабря 2021 года состоялся вебинар, организованный с целью представить научные исследования и проекты Объединенного института широкой научной общественности Мексики. Кроме этого, участники мероприятия обсудили возможности дальнейшего развития совместных исследований Мексики и ОИЯИ.