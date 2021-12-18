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Дубна-Мексика: перспективы научного сотрудничества

суббота, 18 декабря 2021 | 12:02    
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16 декабря состоялся вебинар, организованный с целью представить научные исследования и проекты Объединенного института широкой научной общественности Мексики. Кроме этого, участники мероприятия обсудили возможности дальнейшего развития совместных исследований Мексики и ОИЯИ.

Объединенный институт на семинаре представляли вице-директора ОИЯИ Владимир Кекелидзе и Лъчезар Костов, а также заместитель директора ЛФВЭ Адам Кищель. В совещании участвовали более 30 представителей исследовательских центров и университетов Мексики, сотрудники Мексиканского агентства по финансированию науки (CONACyT) и Посольства Мексики в Российской Федерации. Вебинар прошел под председательством профессора Алехандро Айяла из Института ядерных исследований Национального автономного университета Мексики, выступающего также председателем международного совета MPD и главным координатором по содействию сотрудничества Мексики с ОИЯИ.

В рамках вебинара были сделаны два доклада. Дмитрий Каманин, руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ, представил обзор деятельности Института. Второе выступление было посвящено флагманскому проекту ОИЯИ – коллайдеру NICA в докладе вице-директора ОИЯИ Владимира Кекелидзе. В ходе дальнейшей дискуссии мексиканские ученые подтвердили свою заинтересованность в придании нового импульса развитию сотрудничества с Объединенным институтом, поиске новых направлений совместной научной деятельности и активизации участия Мексики в деятельности ОИЯИ в целом. Реализуемые Институтом образовательные программы вызвали особый интерес мексиканских коллег, выразивших желание подробно ознакомиться с возможностями участия в них.

В заключение встречи участники обсудили предложения по будущему развитию взаимодействия, включая организацию совместного координационного комитета по сотрудничеству, обмена визитами, участие представителей Мексики в стажировке JEMS и др. Представители ОИЯИ пригласили президента Мексиканского физического сообщества профессора Ану Марию Четто принять участие в предстоящей сессии Ученого совета ОИЯИ, запланированной на 24 – 25 февраля 2022 г.

Напоминаем, что ранее сообщалось о перспективах сотрудничества Вьетнам-Дубна на конференции в Далате (Вьетнам).

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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