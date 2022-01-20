50 миллионов анализов крови выполнено с использованием пробирок резидента ОЭЗ «Дубна» в 2021 году

Поставок пробирок для взятия венозной крови UNIVAC® от компании «Эйлитон» (входит в ГК «Юнимед») в 2021 году могло быть гораздо больше, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. В прошлом году многие промышленные отрасли столкнулись с серьезной проблемой нарушения логистических связей между различными производствами.

"К сожалению, не избежала этой участи и наша компания", - поясняет генеральный директор Группы компаний «Юнимед», председатель правления Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов. - "В прошлом году мы столкнулись с серьезной проблемой своевременной доставки комплектующих из-за рубежа, поэтому пришлось приостанавливать выпуск вакуумных пробирок и задерживать их поставки. На сегодняшний день компании удалось решить эту проблему и в настоящее время у нас создан большой запас комплектующих для производства пробирок на длительную перспективу, а также найдена возможность для их бесперебойной доставки. Для большей независимости от импорта вместе с другими российскими компаниями мы продолжим решать задачу локализации производства комплектующих, что позволит повысить стабильность процесса производства и еще более снизит себестоимость выпускаемой продукции."

Руководитель также отметил, что сейчас стремительно растет заболеваемость, вызванная новым омикрон-штаммом, и потребность российских учреждений здравоохранения в пробирках для взятия крови резко возросла. По словам Александра Шибанова, в настоящее время на заводе «Эйлитон» работают три производственные линии, а при необходимости здесь готовы оперативно увеличить производство, чтобы лечебно-профилактические учреждения в условиях повышенной нагрузки не испытывали дефицита в жизненно необходимых системах для взятия крови.

ООО «Эйлитон» является первым и одним из крупнейших российских производителей вакуумных пробирок для взятия крови UNIVAC®, которые активно используют в своей ежедневной работе более 3 тысяч ЛПУ по всей стране - от Калининграда до Сахалина и от Мурманска до Крыма. Это медицинские учреждения самого разного уровня: крупные областные и краевые больницы, диагностические центры, небольшие районные больницы и поликлиники. Кроме того, резидент ОЭЗ выпускает двухсторонние иглы и держатели для систем взятия венозной крови, а также различные варианты пробирок для взятия капиллярной крови Юнивет, которые также пользуются большим спросом.

Сотрудники лечебно-профилактических учреждений, применяющие системы для взятия крови производства завода «Эйлитон», отмечают, что пробирки UNIVAC® и Юнивет ни в чем не уступают лучшим зарубежным аналогам, а их цена существенно ниже. Поэтому активная реализация программы импортозамещения в этой области позволяет отечественным лабораториям не только обеспечить высокое качество анализов, но и значительно сэкономить бюджетные средства.

Активно применяют пробирки Юнивет и Univac в Московской области. В 2021 году анализы крови на пробирках UNIVAC® выполняли 116 медицинских учреждений Подмосковья, в том числе и такие крупные ЛПУ наукограда, как Дубненская городская больница и медсанчасть №9 ФМБА России.

Напоминаем, что 22 июля 2021 года компания «Эйлитон» (входит в ГК «Юнимед») отметила 5-летие со дня открытия собственного завода по производству инновационной медицинской продукции в ОЭЗ «Дубна».