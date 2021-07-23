Заводу «Эйлитон» исполнилось 5 лет

Среди отечественных производителей медицинских изделий «Эйлитон» четко ассоциируется со словами первый, уникальный и самый крупный в стране. В 2012 году компания выиграла конкурс в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы, заключила государственный контракт с министерством промышленности и торговли РФ на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и организация производства вакуумных пробирок для взятия венозной крови» и стала первым российским производителем вакуумных пробирок для взятия крови UNIVAC®. Это было достижение государственного масштаба, поскольку системы для взятия крови - стратегически важное медицинское изделие для здравоохранения нашей страны, второй по массовости продукт после одноразовых шприцев. На закупку зарубежных аналогов прежде ежегодно тратились значительные средства из государственного бюджета.

Специалисты компании «Эйлитон» разработали уникальные автоматические линии для производства микропробирок Юнивет с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови. Особенностью линий является не только полная автоматизация всех этапов изготовления пробирок – от нанесения антикогулянта до упаковки собранных микропробирок в коробки, но и уникальная система встроенного контроля качества, так называемая «система машинного зрения», которая перед упаковкой изделий тестирует каждую пробирку.

Новая веха в истории компании связана с особой экономической зоной «Дубна», резидентом которой она стала в 2013 году. Сначала производство продукции было размещено на арендованных площадях второго корпуса Инновационно-технологического центра на левобережной площадке. А в июле 2016 года все производственные линии предприятия перебазировались в первый двухэтажный корпус собственного завода.

Сегодня Эйлитон - самый крупный в стране производитель вакуумных пробирок для взятия крови. На заводе работают 3 современных технологических линии по их выпуску. Мощность производства составляет 170 млн пробирок в год, а выпускаемая номенклатура пробирок полностью удовлетворяет потребности российских лечебно-профилактических учреждений. В сложный период пандемии COVID-19 специалисты компании запустили серийное производство двусторонних игл и держателей для вакуумных систем взятия крови. Таким образом «Эйлитон» стал первым в стране производителем полностью отечественной вакуумной системы для взятия венозной крови.

Достижения ООО «Эйлитон» высоко оценены руководством страны и Московской области. Компания удостоена Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший производственный проект», премии «Предприниматель года-2017 в Московской области» в номинации «Производство года». За большой вклад в реализацию государственной научно-технической политики в Московской области, плодотворную научную деятельность коллектив получил благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2020 году «Эйлитон» был удостоен премии «Люди года» в номинации «Инновационный прорыв».

Сегодня продукция предприятия широко востребована отечественными учреждениями здравоохранения, каждое третье исследование капиллярной крови на гематологическом анализаторе осуществляется из пробирок Юнивет. Более 2 000 ЛПУ используют в своей работе вакуумные пробирки для взятия венозной крови Univac®. Почти 25 миллионов экспресс-анализов мочи в год выполняется на анализаторах URiСКАН.