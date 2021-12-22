Все на каток!

В институтской части на стадионе «Наука» залиты хоккейная коробка и зона для массового катания, а также беговая дорожка вокруг футбольного поля. Предусмотрено помещение для обогрева и переодевания, организован пункт проката, где можно взять в аренду коньки, лыжи, клюшки и другой инвентарь для зимнего спорта. Каток работает со вторника по пятницу с 13:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00, по понедельникам – закрыт на профилактику.

Стадион «Волна» в левобережье приглашает всех желающих покататься в хоккейной коробке. Режим работы – с 9:00 до 21:00, ежедневно. Прокат оборудования пока, к сожалению, не предусмотрен.

Вечером и на «Науке», и на «Волне» площадки для катания освещаются, звучит музыкальное сопровождение.

В Парке семейного отдыха продолжает функционировать крытый каток «Снеговик». Он доступен для массового катания по вторникам и пятницам (с 19:30 до 21:00), а также в выходные и праздничные дни (с 12:30 до 13:45, с 14:30 до 15:45, с 16:30 до 17:45, с 18:30 до 19:45). Взрослый билет - 180 рублей, детский – 120. Есть прокат.

Этой зимой в Московской области обустроено более 750 катков.