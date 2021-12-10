Резидент ОЭЗ «Дубна» начал поставки оборудования в российские медучреждения

Компания «ЕЛС-МЕД» стала резидентом ОЭЗ «Дубна» чуть более двух лет назад. За это время на арендованных площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» на правобережной площадке технико-внедренческой зоны инвестор организовал автоматизированное производство рентген- и УЗИ-аппаратов последнего поколения. А на днях компания получила лицензию от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на производство и техническое обслуживание медицинской техники.

Наша компания специализируется на разработке современного медицинского оборудования высшего качества в сфере диагностики, - рассказал генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко. - Оно предназначено для обеспечения потребностей отечественных терапевтических и лечебно-профилактических учреждений, а также частных клиник. Сегодня мы уже произвели несколько новых образцов рентгеновских и ультразвуковых аппаратов, которые прошли необходимую техническую и токсикологическую экспертизу. Лицензия Росздравнадзора дает компании официальное разрешение на выпуск и техническое обслуживание этого оборудования, и сейчас мы начинаем его поставку в отечественные медучреждения. По нашим расчетам после выхода на полную производственную мощность продукция завода должна занять до 10% рынка рентген- и УЗИ-аппаратов в России.

Первым к заказчикам поступает стационарный УЗИ-аппарат ELS-500 экспертного класса. Он имеет высококачественное разрешение изображения, широкий ряд функций и опций, эргономичный и современный дизайн. Данная машина оснащена всем необходимым для исследования сердца и кардиологии, брюшной полости, периферических сосудов, поверхностных и скелетных мышц и предназначена для применения в гинекологии, акушерстве, урологии, неонатологии и других областях медицины. В современном аппарате УЗИ буквально все продумано для удобства как врача, так и пациента.

В следующем 2022 году резидент намерен расширить линейку оборудования, к ней добавятся УЗИ-аппараты планшетного типа, а также рентгенографическое оборудование, документы на регистрацию которого уже находятся в завершающей стадии, а образцы параллельно проходят испытания. Планируется также выпуск мониторов пациента, с помощью которых в стационарах отслеживаются пульс, температура, другие параметры, и запуск в производство МРТ и КТ аппаратов.