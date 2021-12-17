Получен тираж второго, дополненного издания книги Леонида Четверикова «Подготовлена к взрыву…»

Продолжает свои исследования и Леонид Четвериков. В 2019 году под эгидой Московского областного общественного фонда «Наследие» вышла в свет книга «Подготовлена к взрыву…». На ее страницах Леонид Геннадьевич подробно описал обстановку осени-зимы 1941 года на северном фланге Битвы за Москву и в том числе на территории современного наукограда Дубна. Этот участок можно условно обозначить как «Иваньковский рубеж».

Хронология этого периода военной истории пополнилась новыми сведениями и иллюстративными материалами. В ее основу положены архивные документы как советской, так и немецкой стороны, карты военных действий, фотографии, мемуары военачальников, воспоминания жителей. Эта книга имеет несомненную краеведческую ценность и представляет большой интерес для всех, кто увлекается военной историей.

Выражаем признательность за помощь во втором издании книги председателю Попечительского совета Фонда «Наследие», депутату Мособлдумы Марине Владимировне Шевченко, генеральному директору ПАО «Тензор» Виктору Алексеевичу Голубеву, генеральному директору ООО «Телесеть плюс» Илье Валерьевичу Проху.

Часть тиража Фонд «Наследие» передаст в библиотеки Дубны. Приобрести книгу можно в Музее замка (ул. Дачная, д. 1, стр. 3).