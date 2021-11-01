Застреливший прохожего в Дубне признался, что убийство было заказным

Уроженец Луганска Леонид Василенко 30 октября признался, что убийство в подмосковной Дубне было заказным. 25-летний мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал, что 28 октября в Дубне он убил человека по заказу со стороны своего знакомого по имени Расул, но ошибся с жертвой. По словам Василенко, за преступление он получил 1 млн рублей.

Известно, что погибший Турлан Шахбанов работал на стройке и проживал в общежитии в одной комнате с "заказанным".