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Застреливший прохожего в Дубне признался, что убийство было заказным

понедельник, 01 ноября 2021 | 13:57    
Новости
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Ранее сообщалось, что в беседе с правоохранителями он утверждал, что перепутал прохожего с человеком, который убил его брата.

Уроженец Луганска Леонид Василенко 30 октября признался, что убийство в подмосковной Дубне было заказным. 25-летний мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал, что 28 октября в Дубне он убил человека по заказу со стороны своего знакомого по имени Расул, но ошибся с жертвой. По словам Василенко, за преступление он получил 1 млн рублей.

Известно, что погибший Турлан Шахбанов работал на стройке и проживал в общежитии в одной комнате с "заказанным".

Тэги: 
криминал
Источник:
Известия
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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